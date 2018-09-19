Köpek sevgisiyle mahkemeye koştu

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ikamet eden M.U, 5 yıl önce A.U. ile hayatını birleştirdi. Çift, 3 yıl önce evlerinde doberman cinsi 4 köpek beslemeye başladı. A.U, geçen mart ayında aile birliğinin temelden sarsılmasını gerekçe göstererek Çeşme Asliye Hukuk Mahkemesinde boşanma davası açtı. Mahkeme, M.U. hakkında boşanma davası açıldıktan sonra ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine karşı kanun gereğince 7 ay evden uzaklaştırma kararı verdi. Bu süreçte köpeklerini göremeyen M.U, durumu avukatına bildirdi ve hukuki mücadele başlatma kararı aldı. Bunun üzerine avukatı Ayşe Esra Ünlü Polat, Çeşme Asliye Hukuk Mahkemesine başvurdu.Avukat Polat, "Yargılama devam ederken mahkemeden belli gün ve saatlerde, nasıl anne ve baba arasında boşanma davası sürerken şahsi münasebet tesisi kuruluyorsa, köpekleriyle de müvekkilim arasında şahsi münasebet tesisinin kurulması talebinde bulundum" dedi. Mahkemeye başvuran M.U, "Mahkeme kararıyla evimden uzaklaştırıldığım için 'evladım' dediğim köpeklerimi göremiyorum. Artık hayattan zevk alamıyorum. Onlar benim her şeyim" diye konuştu. Doğrucan Mobilya'da değişim Halk nerede başkan da orada Zekai Kafaoğlu Veysel Aktürk Ali Fuat Eker Ali Kökoğuz Ayşe Esra Ünlü Polat