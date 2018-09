Köprüyü bile onaramadılar

BUGÜN NELER OLDU

METRO sosyal yaşam kampüsü, tramvay gibi maliyeti milyonlarca lirayı bulan büyük yatırımları zamanında hizmete sokamayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak'ta bu kadar da olmaz dedirten bir uygulamaya imza attı. Büyükşehir, 6 Temmuz'da bakım onarıma alıp yaya ulaşımına kapattığı Konak Pier Alış Veriş Merkezi önündeki yaya köprüsünü öngörülen 45 günlük süre içinde tamamlayamayınca yüklenici firmaya neredeyse işin toplam süresi kadar süre uzatımı verdi. Normal koşullarda 19 Ağustos'ta bitmesi öngörülen iş, büyükşehir belediyesinin öngörüsüzlüğü nedeniyle 23 Eylül'e uzatıldı. Böylece Büyükşehir toplam süresi 45 gün olan tadilat işine 35 gün ek süre uzatımı vererek alanında yeni bir rekora da imza atmış oldu. Alış veriş merkezi ile Konak Meydanı arasındaki yaya bağlantısını sağlayan ve her gün on binlerce kişinin kullandığı yaya köprüsü öngörülen sürede tamamlanamayınca olan her zamanki gibi İzmirliye oldu. Yoğun araç trafiğinde karşıdan karşıya geçmek isteyen vatandaşlar sıcak havada onlarca metre daha fazla yürümek zorunda kaldı. İzmir Büyükşehir'in basit bir köprü tadilatını dahi zamanında tamamlayamamış olması tepkileri de beraberinde getirdi.İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin AK Partili Grup Başkan Vekili Ali Kökoğuz, Başkan Kocaoğlu ve bürokratlarına yüklendi. Büyükşehir'in iş bilmezliğinin yaya üst geçidi tadilat projesinde verilen süre uzatımı ile bir kez daha kanıtlandığını belirten Kökoğuz; "Büyükşehir, toplam süresi 45 gün olan bir işe 35 günlük süre uzatımı vererek yeni bir rekora imza attı. Buradan Sayın Başkana sormak istiyorum. 45 günlük basit bir köprü bakım onarım çalışmasını dahi zamanında tamamlayan bir idare metro gibi, tünel gibi, opera binası gibi, maliyeti milyonlarca lirayı bulan büyük yatırımları nasıl zamanında bitirebilir. Bunu İzmirlilerin takdirine bırakıyorum" dedi. Konak Pier önünde karşıdan karşıya geçmek isteyen iki kadının kendisine 'Nereden geçebiliriz?' diye sorduğunu belirten Kökoğuz, şöyle konuştu: "Büyükşehir'in iş bilmezliği vatandaşın günlük işlerini yapmasına mani oluyor. Belediyenin görevi kentte yaşayan insanların günlük yaşamlarını kolaylaştırıcı hizmetleri hayata geçirmek iken maalesef İzmir'de tam tersi yaşanıyor."