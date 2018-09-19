Okul servislerinde ‘Alperen’ dönemi

İzmir
'in Çiğli İlçesi'nde 15 Ağustos 2017'de anaokuluna gitmek için sabah evinden alınan ancak okul servisinde unutulduğu için hayatını kaybeden 3 yaşındaki Alperen Sakin'in ölümü henüz hafızalardan silinmedi. Benzer acıların yaşanmaması için okul servislerinde şoförlerin ve öğrencilerin kontrolünü sağlayacak yeni sistemler geliştirildi. Önümüzdeki aylarda devreye girmesi beklenen okul servislerine kartı giriş sistemi sayesinde veliler çocuklarının saat kaçta araca binip indiğini anında görebilecek. Yeni sistem sayesinde İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri okul servislerine konulacak validatörlere artık kart basarak inip binecek. Öğrenciler servise kartını basıp bindikten sonra merkezden velilerin cep telefonlarına SMS gönderilecek. Çocuklarının saat kaçta servise binip indiği anında mesaj yolu ile iletilecek. Sistem, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü arasında protokolün imzalanmasının ardından önümüzdeki aylarda hizmete alınacak Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) ile bağlantılı olarak çalışacak. Kentteki tüm okul servislerinden aktarılacak bilgiler, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZUM'da (İzmir Ulaşım Merkezi) toplanacak. EKRANDA GÖRÜLECEK
Okul servisinde bulunan tüm öğrenciler indikten sonra tüm bilgiler ilk olarak şoförün bulunduğu koltuğun yanındaki ekranda görünecek. Şoför ekrandan tüm öğrencilerin kartını basıp inip inmediğini görebilecek. Buna göre eksik varsa aracın içine kontrol edecek. Aracın tüm koltuklarını kontrol eden servis görevlisi, en arkada bulunan beşli koltuğun yer aldığı alandaki butona basarak 'tüm öğrencilerin indiğini, okula ya da evine vardığını' İZUM'a bildirecek. Bu bilgiler de velilere SMS ile bildirilecek. VELILERE BILGI
Türkiye'de ilk kez İzmir'de uygulanacak sistem sayesinde veliler okul servisinin saniye saniye hangi mevkide olduğunu akıllı telefonları sayesinde görebilecek. Servis aracının kaç dakika sonra evde ya da okulda olduğunu da telefonlarından görebilecek olan aileler, böylece çocuklarını ona göre evlerinden dışarı çıkartacak ya da okul dönüşü karşılayacak. 9 bin 200 servis aracı denetlendi İZMIR
Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın talimatıyla kurulan ve servis araçlarının denetiminden sorumlu olan 10 kişilik özel ekip son bir yılda rekor denilebilecek bir sayıda servis aracına denetim yaptı. İzmir polisi son bir yılda 9 bin 200 servis aracını denetlendi. İzin veya ruhsat almaksızın yolcu taşıyan toplam 224 korsan servis aracına işlem yapıldı. 224 korsan servis aracından 19'unun ikinci ve üçüncü kez yakalandığı ortaya çıktı. Yakalanan 30 adet korsan okul servisi trafikten men edildi. Korsan servis araçlarına toplam 769 bin 58 lira ceza kesildi.