Pamukkale’de hedef 5 milyon turist

BUGÜN NELER OLDU

Başkanı Gazi Murat Şen, bu yıl yaklaşık 2,5 milyon ziyaretçiyi Pamukkale'de ağırlayacaklarını fakat bölgenin bu rakamların üzerinde ziyaretçi ağırlama potansiyeline sahip olduğunu söyledi. Hedeflerinin ilk etapta 3 milyona daha sonra 5 milyona çıkarmak olduğunu belirten Başkan Şen, bu hedeflere ulaşabilmek için Pamukkale'nin gece ziyaretlerine açılması gerektiğini ifade etti, "Antik tiyatroda nitelikli gösterilerin olması gerekiyor. Gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerin gece de burada konaklayarak konaklama gün sayılarını iki güne çıkarması gerekiyor. Eğer bu şekilde olursa Pamukkale'deki ziyaretçi sayısının 5 milyona ulaşacağını ve ülke ekonomisine de ciddi bir katkı sağlayacağını bekliyoruz. Bir de Platinyum Cennet Cehennem Kapısı var, o da eylül ekim ayında açılacak. Orada da geçmişe dönük gösteriler yapılırsa bunun da ciddi anlamda ilgi göreceğini bekliyoruz" dedi.