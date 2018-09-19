Terör gazisinin yaşam sevinci

İZMİR'İN
Buca İlçesi'nde cezaevi servis aracına yönelik terör saldırısında yaralandıktan sonra sol ayağı kesilen infaz koruma memuru Yunus Kayar, vatan sevgisi ve yaşama sevinci ile çevresine örnek oluyor. Yaralı 7 kişiden en ağırı olan Kayar'ın sol bacağı kesildi, sağ bacağına da platin yerleştirildi. Ameliyatın ardından kendisini ziyaret eden yetkililere söylediği, "Bir bacağım daha var, vatanıma feda olsun" cümlesiyle hatırlanan Yunus Kayar, taburcu edildikten sonra yeniden ayağa kalkıp yürüyebilmek için mücadele etti, protez bacağıyla bunu da başardı. Gazi olup emekliye ayrılan Kayar, patlamadan bir yıl sonra İzmir
'in Gültepe semtindeki bir mobilya atölyesinde farklı bir yaşama başladı. Hayatını şekillendiren Kayar, "Ben bacağımı kaybettim ama insanların 'Gazi kardeşim' demesi çok güzel bir şey" diye konuştu.