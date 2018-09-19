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Westpark’ta dopdolu hafta sonu!

Giriş Tarihi: 19.9.2018
Westpark’ta dopdolu hafta sonu!
TANKAR Gayrimenkul tarafından hayata geçirilen, yönetim ve kiralamasını JLL Türkiye'nin üstlendiği Ege'nin en büyük Outlet'i Westpark'ta sonbahar etkinlikleri kapsamında geçtiğimiz Cumartesi günü konseri düzenlendi. Yoğun ilgiyle karşılaşan Koç, sahne performansının yanı sıra yaptığı esprilerle seyircilerden tam not aldı. Westpark'ta yapılan yeni sezon defilesi büyük ilgi gördü. 22 Eylül saat 16:00'da ise güzelliği ile göz dolduran Ivana Sert ve ünlü makyöz Seçkin Süngüç alışveriş merkezinin etkinlik alanında yeni sezon makyaj trendleri ile ilgili söyleşi yapacak. 23 Eylül saat 18.00'de ise Mehmet Erdem, göz kamaştıran orkestrasıyla dinleyicilerin kulaklarının pasını silecek.
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Westpark’ta dopdolu hafta sonu!
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