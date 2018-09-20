200 milyon liralık eserlere inceleme AK Partili Atilla Kaya, Menderes’teki kamu-belediye projelerini inceledi. Dev projelerin yatırım tutarının toplam 200 milyon TL olduğunu belirten Kaya, “Menderes daha da güzelleşiyor” dedi

Giriş Tarihi: 20.9.2018