200 milyon liralık eserlere inceleme

AK Parti MKYK Üyesi ve İzmir
Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Menderes'te halen inşaatları devam eden kamu yatırımları ve belediye projelerinde incelemelerde bulundu. Büyük bir çoğunluğu bitme aşamasına gelen son dönemdeki kamu-belediye yatırımlarının toplam tutarının 200 Milyon TL değerinde olduğunu açıklayan Kaya, "Menderes'e son 4,5 yılda büyük yatırımlar yaptık. Sadece son dönemde yapılan ve şu anda inşaatı devam eden kamu-belediye yatırımlarının toplam tutarı 200 Milyon TL'dir. Merkezi yönetim ve yerel yönetim işbirliğiyle Menderes bambaşka bir çehreye bürünüyor" dedi. AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya, Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu ve AK Parti Menderes İlçe Başkanı Mehmet İmre ile birlikte ilk önce belediye tarafından yaptırılan Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nu ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaptırılan Menderes Gençlik Merkezi inşaatlarını gezdi. İçerisinde 3 basketbol sahası, bilgisayar, müzik, drama, resim, plastik sanatlar derslikleri, çok amaçlı spor salonu, kütüphane ve kafeterya bulunan Gençlik Merkezi'nin Menderes'teki gençlerin hizmetinde olacağını belirtildi. 75 Yataklı Menderes Devlet Hastanesi inşaatını da inceleyen Kaya ardından Gümüldür Limanı'nı turladı, Gümüldür Çok Amaçlı Salon ve Halı Saha inşaatına gitti. Seferihisar-GümüldürÖzdere- Kuşadası bölünmüş yol inşaatının Gümüldür-Özdere bölümünde tamamlanan kısmında ve devam eden inşaatında da incelemelerde bulunan Kaya, üç kısım olarak projelendirilen yolda halen Seferihisar- Özdere arasındaki ikinci kısımda çalışmaların hızla sürdürüldüğünü belirtti. Proje tamamlandığında Güzelbahçe kavşağından yola giren bir vatandaşın Kuşadası'na kadar kesintisiz bir şekilde bölünmüş yolda seyahat etme imkanına kavuşacağını hatırlatan Kaya, "Bu proje, İzmir'imizin tatil beldelerine olan ulaşımı büyük ölçüde rahatlatacak" dedi. ÖRNEK BELEDIYE
Menderes'te gerçekleşen büyük dönüşüm ve değişimin ortada olduğunu, Menderes'in tarihindeki en büyük yatırımlara son 4,5 yılda kavuştuğunu hatırlatan Kaya, "TBMM Başkanımız Sayın Binali Yıldırım'ın devlet yönetimi için her zaman söylediği gibi, biz laf değil iş üretiyoruz. Hizmet siyaseti, eser siyaseti yapıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği Gönül Belediyeciliği anlayışıyla çalışan belediyelerimiz insana değer veriyor. Belediyeciliği en iyi yapan kadrolar AK Partili kadrolar. Bugün AK Partili kadrolar kendilerinin rakibi. İzmir'deki AK Partili belediyelerimiz kendileriyle yarışıyorlar. Diğer belediyeler bizden örnek alıyor. Millete hizmet götürmek bizim sevdamızdır. Bu anlayışla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.