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‘Akademi’ kurdu

Giriş Tarihi: 20.9.2018
AK Parti İzmir ‘Akademi’ kurdu
YAKLAŞAN yerel seçimler öncesinde partililerin hitabet, vücut dili, sosyal medya kullanımı, zaman yönetimi ve hafıza teknikleri gibi birçok konuda kendilerini geliştirmeleri isteyen İl Başkanlığı, aralarında yönetim kurulu üyelerinin de bulunduğu 180 kişinin eğitim alacağı bir "akademi" kurdu. Dün başlayan ve "Fikir ve Gelişim Akademisi" adı verilen eğitim çalışmasında 30'ar kişilik 6 sınıf oluşturuldu. AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, "Üyelerimizin kendilerini daha da geliştirmeleri için fayda sağlayacak bir eğitim olacak" dedi.
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AK Parti İzmir ‘Akademi’ kurdu
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