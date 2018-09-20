Altay’ın bankoları

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Toto 1'inci Lig'e 7 yıl sonra dönerek ilk 5 maçta namağlup 9 puan toplayan Altay
'da 4 futbolcu vazgeçilmez oldu. Teknik direktör Alper Avcı, kaleci Emre, stoper İbrahim Öztürk, sol bek Özgür ile sağ bek Yasin, ilk 5 maçın tamamına ilk 11'de çıkıp 90 dakika forma giydi. Toplam 450'şer dakika sahada kalan bu dörtlüyü 420 dakikayla santrfor Paixao ile 404 dakikayla ön libero Metin takip etti. İlk 5 karşılaşmada 11'de sahaya çıkan futbolcular arasında da en az süreyi 370 dakikayla orta saha oyuncusu Aganovic aldı.