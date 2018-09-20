Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Altay’ın bankoları

’ın bankoları

Giriş Tarihi: 20.9.2018
Altay’ın bankoları
SPOR Toto 1'inci Lig'e 7 yıl sonra dönerek ilk 5 maçta namağlup 9 puan toplayan 'da 4 futbolcu vazgeçilmez oldu. Teknik direktör Alper Avcı, kaleci Emre, stoper İbrahim Öztürk, sol bek Özgür ile sağ bek Yasin, ilk 5 maçın tamamına ilk 11'de çıkıp 90 dakika forma giydi. Toplam 450'şer dakika sahada kalan bu dörtlüyü 420 dakikayla santrfor Paixao ile 404 dakikayla ön libero Metin takip etti. İlk 5 karşılaşmada 11'de sahaya çıkan futbolcular arasında da en az süreyi 370 dakikayla orta saha oyuncusu Aganovic aldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Altay’ın bankoları
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN