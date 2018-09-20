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Ayşe Begüm Tunus’ta

Giriş Tarihi: 20.9.2018
Ayşe Begüm Tunus’ta
MANİSA'NIN cimnastikteki altın kızı Ayşe Begüm Onbaşı, 3'üncü Comegym Akdeniz Oyunları Aerobik Cimnastik Gençler Şampiyonası'na katılmak üzere Tunus'a gitti. Daha önce dünya çapında dereceler elde eden, hedefinin yine altın madalya kazanmak olduğunu söyleyen 16 yaşındaki sporcu, "Tunus'ta gerçekleşecek olan şampiyonada aerobik cimnastik dalında tek bayanlarda yarışmalara katılacağım. Geçen sene tek bayan, çift, trioda milli takım olarak altın madalya kazanmıştık. Bu sene de hedefim tek bayanlarda yarışıp altın madalya kazanmak. Umarım hedefime ulaşırım" diye konuştu.
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Ayşe Begüm Tunus’ta
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