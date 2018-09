Baskan Aziz Kocaoglu İzmirlilere özür borçlu

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti Genel Baskan Yardımcısı, Izmir Milletvekili Hamza Dag, Izmir'de etkili olan ve kentin her bölgesinden hissedilen kötü kokuyla ilgili yaptıgı açıklamada, kentte yasayanları rahatsız eden kokunun kaynagına iliskin Çevre ve Sehircilik Il Müdürlügü, Saglık Il Müdürlügü ve Izmir Su ve Kanalizasyon Idaresi Genel Müdürlügünün (IZSU) arastırma yaptıgını anımsattı. Kentin her bölgesinden hissedilen ve insanları rahatsız eden kokunun giderilmesi için devletin ve Büyüksehir Belediyesi'nin imkanlarının birlestirmesi yönünde açıklamalar oldugunu anımsatan Dag, sunları söyledi: "Ancak Büyüksehir Belediye Baskanı bugüne kadar olumlu bir adım atacagı yerde açıkçası sanki olmamıs bir vakanın birileri tarafından ortaya çıkarılıp yerel seçim öncesi kullanıldıgı iddiasıyla birtakım seyler ifade etmis oldu. Ben o ifadeleri okudugumda Sayın Baskanın Izmirli hemsehrilerimizle dalga geçtigini düsündüm. Biz yıllardır Büyüksehir Belediyesiyle Devlet Demiryollarıyla birlikte yüzülebilir bir körfezi konusurken, Izmirli hemsehrilerimize bunu vaat ederken, Büyüksehir Belediyesi de aynen bu vaatleri söyleyerek bunun resimlerini paylastı. Simdi buradan anlıyoruz ki Sayın Baskan bizzat IZSU'nun zaman zaman bazı atık suları körfeze akıttıgını itiraf etmis durumda. Izmir'e karsı Sayın Baskanın özür dileme borcu vardır. Bunu da bir an önce hızlıca tamir etme mecburiyetimiz vardır, özellikle Büyüksehir Belediyesinin bunu tamir etme mecburiyeti vardır." Hamza Dag, 2014 yerel seçimlerinde AK Parti'nin Izmir'de 7 belediyeyi kazandıgını ve göreve gelen AK Parti'li belediye baskanlarının kendi imkanlarıyla hizmet vermeyi sürdürdügünü ifade etti.AK Partili belediye baskanlarının kentin sorunlarını iletmek ve çözüm bulmak için Izmir Büyüksehir Belediye Baskanı Aziz Kocaoglu ile görüsmek istediklerini ve bu taleplerine yanıt bulamadıgını aktaran Dag, "4,5 yıldır Sayın Kocaoglu belediye baskanlarımıza randevu dahi vermiyor. Hatta belediye baskanlarımızla konustugumuzda daire baskanlarımız dahi telefona çıkmıyor. Çogu zaman da ne yazık ki seçilmis belediye baskanlarını sube müdürleriyle görüstürme ile karsı karsıya bıraktırıyorlardı. Belediyelerimiz de Sayın Kocaoglu'nun ve Büyüksehir Belediyesinin ısrarla kazıp sonunda oraları yapmama gibi islemleri vardı" dedi. Aziz Kocaoglu'nun CHP içerisinde yaptıgı siyasi hamlelerde netice alamaması üzerine kendi partileri üzerinden hamleye yöneldigini savunan içerisinsavunan Dag, sunları kaydetti: "Sayın Aziz Kocaoglu 1 Ekim tarihinde aday adayı olup olmayacagını açıklayacak, ben de Izmir'in Sayın Kocaoglu'ndan kurtulmasına 13 gün kaldı diyorum."