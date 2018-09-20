DSİ’den Akhisar’a iki baraj birden

TÜRKIYE'NIN
zeytin cenneti Akhisar ovasına önümüzdeki yıldan itibaren Gördes barajından su vermeye hazırlanan DSI Genel Müdürlügü; ilçeye iki baraj birden insa ediyor. Çamönü ve Gürdük Barajları tamamlandıgında toplam 14 bin 530 dekar araziye can suyu verecek. Gürdük Barajı ayrıca Manisa
sehir merkezine yılda 6 milyon m3 içme ve kullanma suyu temin edecek. Çamönü ve Gürdük Barajlarının santiyelerini ziyaret eden DSI 2. Bölge Müdürü Ali Fuat Eker, "Sahadaki enjeksiyon çalısmaları tamamlandı. Su anda rapor hazırlanıyor. Derivasyon kazı çalısmalarını da bitirdik. Ancak zeminin bazı bölgelerinde zayıf ve ayrısmıs malzeme tesbit ettik. O bölgeleri de temizledik. Yakında demirsiz beton ile dolgu yapıp; çalısmalara hızla devam edecegiz" dedi. Çamönü Barajı'nda yaklasık 2 milyon m3 su tutulacagının altını çizen Eker; 2270 dekar arazinin modern sulama ile tanısacagını söyledi.