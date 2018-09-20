Lösemiyi yenen Tekla, ‘evde eğitim’ istiyor

GÜRCİSTAN
vatandaşı 12 yaşındaki Tekla Nachkebia, lösemi teşhisi konulduktan sonra geldiği İzmir
'de, 18 aylık bekleyişin ardından doğum gününde nakledilen ilikle sağlığına kavuştu. Tedavisi nedeniyle ülkesine dönemeyen Tekla, kemik iliği nakil biriminde tedavisi sürüyor. Annesi ve anneannesiyle mutlu bir hayat süren Tekla, bebekleriyle, bisikletiyle gönlünce oynamaya başladı. Parklarda koşturdu. Fakat genç Tekla, yeni eğitim yılına buruk girdi. Hastalığı nedeniyle okula gidemeyen Tekla, evde Türkçe eğitim alıp, doktor olmak istediğini söyledi. Nakilin ardından bir yıllık izleme süresi dolmadığı için okula gidemeyen Tekla, eğitim hakkından evinde yararlanmak için yetkililerden yardım istedi. Türkiye'de yaşamını sürdürüp, iyi bir eğitim gördükten sonra doktor olma hayalini gerçekleştirmek istediğini anlatan Tekla, kendisini hayat mücadelesinde yalnız bırakmayan doktorları gibi çocukları iyileştirmek için yaşayacağını söyledi.