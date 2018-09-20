Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Madalya avcıları

Madalya avcıları

Yaşar Üniversitesi öğrencisi sporcuları, elde ettikleri derecelerle ülkemiz sporunun ve ’in gururu olmaya devam ediyor

Giriş Tarihi: 20.9.2018
Madalya avcıları
YAŞAR Üniversitesi Uluslararası Lojistik Yönetimi Bölümü öğrencisi, Göztepe sporcusu Fulya Ünlü, bu kez de Uluslararası Rüzgar Sörfü Birliği (IFCA) Kadınlar Slalom Dünya Şampiyonasında gümüş madalya kazanarak Türkiye'nin gururu oldu. Yaşar Üniversitesinde başarılı sporcu bursuyla Uluslararası Lojistik Yönetimi Bölümü okuyan ve önceki yıl mezun olup eğitimine Dokuz Eylül Üniversitesinde Uluslararası İşletme Yönetimi yüksek lisansı ile devam eden milli yüzücü Anıl Akbıyıklı da Slovenya'nın Kranj kentinde yapılan Masterlar Avrupa Yüzme Şampiyonasında 25-29 Yaş kategorisinde 50 metre sırtüstü branşında 27.07'lik derecesiyle Türkiye rekoru da kırarak Avrupa Şampiyonu oldu. Elit Kadınlar kategorisinde yarışan milli triatletler İpek Öztosun Balkan ikincisi, Ece Bakıcı Calp ise üçüncü oldu. Yaşar Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencisi Büyükşehir Belediyespor sporcusu milli okçu Kıvılcım Yavuz da geçtiğimiz hafta sonu Antalya 100. Yıl Okçuluk tesislerinde gerçekleşen 2018 Açık Hava Türkiye Şampiyonası ve Kulüpler Türkiye Şampiyonasında takımı ile birlikte bir birincilik bir üçüncülük elde etti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Madalya avcıları
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN