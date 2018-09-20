Madalya avcıları

YAŞAR
Üniversitesi Uluslararası Lojistik Yönetimi Bölümü öğrencisi, Göztepe sporcusu Fulya Ünlü, bu kez de Uluslararası Rüzgar Sörfü Birliği (IFCA) Kadınlar Slalom Dünya Şampiyonasında gümüş madalya kazanarak Türkiye'nin gururu oldu. Yaşar Üniversitesinde başarılı sporcu bursuyla Uluslararası Lojistik Yönetimi Bölümü okuyan ve önceki yıl mezun olup eğitimine Dokuz Eylül Üniversitesinde Uluslararası İşletme Yönetimi yüksek lisansı ile devam eden milli yüzücü Anıl Akbıyıklı da Slovenya'nın Kranj kentinde yapılan Masterlar Avrupa Yüzme Şampiyonasında 25-29 Yaş kategorisinde 50 metre sırtüstü branşında 27.07'lik derecesiyle Türkiye rekoru da kırarak Avrupa Şampiyonu oldu. Elit Kadınlar kategorisinde yarışan milli triatletler İpek Öztosun Balkan ikincisi, Ece Bakıcı Calp ise üçüncü oldu. Yaşar Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencisi İzmir
Büyükşehir Belediyespor sporcusu milli okçu Kıvılcım Yavuz da geçtiğimiz hafta sonu Antalya
100. Yıl Okçuluk tesislerinde gerçekleşen 2018 Açık Hava Türkiye Şampiyonası ve Kulüpler Türkiye Şampiyonasında takımı ile birlikte bir birincilik bir üçüncülük elde etti.