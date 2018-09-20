Özgür KAYNAR: Sıkı takip

Şeytana pabucunu ters giydirecek dolapların çevrildiği belalı bir coğrafyadaki ülkemizin bırakın zayıf kalmayı, zayıf görünme şansı dahi yok! Küçücük bir zafiyet bile bize ağır bedeller ödetir!
Geçmişimiz bunun acı örnekleriyle dolu. Dünyayı sömürmeye doymayanların gözünü bu topraklardan hiç çekmediğini görüp duymayanımız herhalde kalmamıştır.
Başımıza gelen onca musibetten sonra farklı düşünen ya da zanneden yoktur diye düşünüyorum!
Bu ahval karşısında güçlü olmak ve gücümüze sürekli güç katmak, tedbiri de asla elden bırakmamak zorundayız. Hatırlayın lütfen...
Yakın zamana kadar yaşanan terör olaylarının ardından hep güvenlik ve istihbarat eksikliği üzerinde konuştuk durduk.
Milletçe biz konuştuk, görünen köy misali karşımızda duran gerçeklere dikkat çektik.
Fakat...
Ne acılar dindi ne de yitip giden canların ardından beyhude feryatların ardı arkası kesildi!
Gazeteci gözüyle takip ettiğim ülkemizin son çeyrek asrı böyle geçti, kanımız ve gözyaşımız oluk oluk aktı, ocaklara düşen kor ateş yüreğimizi yaktı!
Ta ki...
Vatanın namusunu emanet ettiğimiz askerimizin, polisimizin ve yargı güçlerimizin içine yerleştirilen hainlerin maskesi düşene dek! O günden bu yana başka bir Türkiye
var...
Şeyh Edebali'nin "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın"
nasihatini tüm kurumlarıyla
yerine getiren, insanını yaşatıp
devletini güçlendirmeye çalışan 'milli
devlet' görev başında...
Daha önce hain tertiplerle kolu kanadı kırılan devletimiz şimdi dosta güven, düşmana korku veriyor... Tedbirler eskisi gibi göstermelik olarak ve iş işten geçtikten sonra değil, öncesinde alınıyor.
Terörle ve suç örgütleriyle hem içeride hem de dışarıda bu zamana dek hiç olmadığı kadar kararlılıkla mücadele ediliyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
ve emrindeki güvenlik güçleri, teröristlere adım atacak boşluk bırakmıyor, nefes aldırmıyor.
Birilerinin uykularını kaçıran o önlemlerden biri de tüm taksi, minibüs ve otobüslere takılacak kameralar.
Emniyet Genel Müdürlüğü genelgesi ile yılsonuna kadar İzmir'de de UKOME koordinasyonunda 13 bin 625 araçta zorunl
u olarak hayata geçirilecek.
Bakan Soylu'nun büyük önem verdiği bu projeyi İzmir Valisi Erol Ayyıldız
da yakından takip ediyor.
Yüz tanıma gibi üstün özelliklere sahip sistem devreye girdiğinde devletin gözü taksi, minibüs ve otobüslerde de teröristler ile suçluların üzerinde olacak.
Hayatın her alanında olduğu gibi taşımacılık da daha güvenli hale gelecek.