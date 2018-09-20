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Sibel’in sevgi dolu çiftliği

Giriş Tarihi: 20.9.2018
Sibel’in sevgi dolu çiftliği
KURBAN Bayramı'nda Rize'den yüzerek kaçan ve Trabzon'da ortaya çıkan dana Ferdinand'ın yeni yasam alanı olan Türkiye'nin ilk ve tek kurtarılmıs çiftlik hayvanları barınagı, özellikle ölüme terk edilmis, siddete ve a ugramıs ve engelli hayvanlara kucak açmasıyla dikkat çekiyor. Izmir'de bulunan çiftlikteki 700 hayvanın 400'ü, geçmis dönemlerde bu tür travmaları yasayan hayvanlardan olusuyor. Çiftligin kurucusu Sibel Çaglar, "700 hayvanımızın bazıları engelli, bazıları cinsel istismara ugramıs, bazıları yaslı. Imkanlarımız dogrultusunda özellikle travma yasamıs hayvanlarımıza kapımızı açıyoruz" dedi.
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Sibel’in sevgi dolu çiftliği
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