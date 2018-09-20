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Üçgen’de yeşil çalışma

Kent trafiğini önemli ölçüde rahatlatan Üçgen Köprülü Kavşakları ile yeni bir yeşil alana daha kavuşuyor

Giriş Tarihi: 20.9.2018
Üçgen’de yeşil çalışma
DENIZLILILERIN uzun yıllardır hayalini kurdugu Üçgen Köprülü Kavsakları trafige açılmasının ardından yogun bir sekilde devam ettirilen peyzaj ve yaya geçitleri çalısmalarında sona gelindi. Çalısmalar kapsamında yaya alt geçitlerinin insasının tamamlandıgı, yaya üst geçitleri köprülerinin yerlestirildigi, korkuluklarının montajının yapılmaya baslanacagı ifade edildi. Meydan alanında ise süs havuzlarının tamamlandıgı, kent ahsap mobilyalarının yapım asamasında oldugu, söz konusu bu alan içerisinde figürlerin ve objelerin de kısa bir süre içerisinde yerlestirme islemlerinin gerçeklestirilecegi belirtildi. Bitki ve agaç dikimine de kısa sürede baslanacagı kaydedilirken, çalısmaların tamamlanmasıyla birlikte Üçgen Köprülü Kavsakları'nın farklı bir güzellige kavusacagı ifade edildi. Üçgen'de devam eden peyzaj ve yaya geçitleri çalısmalarını inceleyen Büyüksehir Belediye Baskanı Osman Zolan, "Üçgen'den araçla geçen vatandaslarımız beklemeden, zaman kaybetmeden, strese girmeden ve araç yıgılmaları olmadan geçebilir hale geldi. Ulasımla ilgili iyi bir çözüm ortaya kondu ve sıkıntılar giderildi" dedi. Çocuklarda kahvaltının okul başarısına etkisi! Editör: Serhan ÇİFDALÖZ - Tasarım: Ünsal DÖNMEZ Celil Anık Sibel Sönmez Osman Zolan
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Üçgen’de yeşil çalışma
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