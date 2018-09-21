Altay’da Necdet geri dönüyor

BUGÜN NELER OLDU

Toto 1. Lig'de pazar günü Giresunspor'u konuk edecek Altay'da Necdet Kaba sevinci yaşanıyor. Geçen sezonun bitimine 1 hafta kala Pendikspor'la deplasmanda oynanan şampiyonluk için hayati öneme sahip maçta attığı tarihi golden sonra ayağı kırılan deneyimli sağ bek, aylar sonra yeşil sahaya çıktı. İlk kez takım arkadaşlarıyla birlikte çalışmalara katılan Necdet, oldukça mutlu olduğunu söyledi. Altay, 33 yaşındaki futbolcuya vefa örneği göstermiş ve Necdet'in biten sözleşmesini sezon bitmeden 1 yıl uzatmıştı.