Bakan Kasapoğlu’ndan Altınordu’ya ziyaret

SPOR
Toto 1. Lig'de Altınordu bugün, zirve mücadelesi veren Adana Demirspor'la saat 19.00'da evinde karşı karşıya gelecek. Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, futbolda altyapıya yaptığı yatırımla adından Türkiye ve Avrupa çapında söz ettiren İzmir
temsilcisi Altınordu'yu ziyaret edecek. Altınordu Futbol Akademisi Metin Oktay Yerleşkesi'nde gerçekleşecek ziyaret, bugün saat 10.00'da başlayacak. Bakan Kasapoğlu'nun ziyarette Türk futbolunun geleceğine yönelik önemli açıklamalarda bulunacağı öğrenildi.