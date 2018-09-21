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Bakan Kasapoğlu’ndan Altınordu’ya ziyaret

Giriş Tarihi: 21.9.2018
Bakan Kasapoğlu’ndan Altınordu’ya ziyaret
SPOR Toto 1. Lig'de Altınordu bugün, zirve mücadelesi veren Adana Demirspor'la saat 19.00'da evinde karşı karşıya gelecek. Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, futbolda altyapıya yaptığı yatırımla adından Türkiye ve Avrupa çapında söz ettiren temsilcisi Altınordu'yu ziyaret edecek. Altınordu Futbol Akademisi Metin Oktay Yerleşkesi'nde gerçekleşecek ziyaret, bugün saat 10.00'da başlayacak. Bakan Kasapoğlu'nun ziyarette Türk futbolunun geleceğine yönelik önemli açıklamalarda bulunacağı öğrenildi.
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Bakan Kasapoğlu’ndan Altınordu’ya ziyaret
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