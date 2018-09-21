Berk, ABD’den altın madalya ile döndü

İZMIR
Büyükşehir Belediyespor'un buz danzı sporcusu Berk Akalın, ABD'nin Philadelphia şehrinde düzenlenen 2018 Challenge Cup yarışmasında partneri Nicole Kelly'le yarıştı. Daha önce ağustos ayında Chicago kentinde düzenlenen turnuvada da dördüncülük kazanan ikili, müthiş bir performansla tüm rakiplerini geride bıraktı. İzmir
Büyükşehir Belediyespor Buz Dansı Branş Sorumlusu Neşe Hünerli, "Ülkemizin eski olimpik sporcusu ve uluslararası buz dansı antrenörü Alper Uçar, kısa zamanda bu ikiliyle çalışarak büyük bir başarının altına imza atmalarına destek oldu. İzmir'de yetişen ve kulübümüz sporcusu olan Berk'in bu uluslararası başarısı bizleri onurlandırdı" dedi.