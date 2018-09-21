Emniyetten KSK önlemi

İzmir
İl Emniyet Müdürlüğü, TFF 3. Lig 2. Grup'ta iç saha maçlarını Halkapınar'daki Atatürk Stadı'nda oynayan Karşıyaka ve iç sahadaki sınavlarına Doğanlar'daki Bornova Stadı'nda çıkan Spor Toto Süper Lig'deki ezeli rakibi Göztepe'nin 30 Eylül ve 21 Ekim'de aynı güne konulan iç saha maçları için erken önlem aldı. Emniyetin talebi üzerine ilk açıklanan fikstüre göre 30 Eylül'de saat 16:00'daki Göztepe-Konyaspor maçıyla çakışan Karşıyaka-Esenler Erokspor mücadelesi 1 Ekim Pazartesi saat 16:00'ya alındı. Sarı-kırmızılıların 21 Ekim'de Beşiktaş'la saat 19:00'da oynayacağı maçla aynı güne denk gelen yeşil-kırmızılıların, Osmaniyespor mücadelesi ise 22 Ekim Pazartesi 15:00'e çekildi. Karşıyaka, maçlarının hafta içi mesai ve okul saatine alınmasına isyan etti. Atatürk Stadı'nda oynadığı her maç için kira, güvenlik ve personel gideri ile kumanyalar için 40 bin lira civarında para ödeyen Karşıyaka, kararın değişmesini talep etti. PAZARA ALINSIN
KSK Futbol Şube Başkanı Hakan Çeliker, "Taraftarıyla birlikte oynayan bir takımız. Maçların mesai ve okul saatlerine alınması tribündeki taraftar sayımızı ister istemez düşürür. İki maçı da cumartesi günü oynama talebimiz kabul görmedi. Maçların ya yeniden pazar gününe alınmasını ya sahasının ya da saatinin değişmesini istiyoruz" dedi.