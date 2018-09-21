Fırsatçılara geçit yok

Baskan Recep Tayyip Erdogan'ın talimatı sonrası yükselen kuru bahane ederek alakası olmayan ürünlerde zam ve stokçuluk yapanlara yönelik tüm yurtta oldugu Ege Bölgesi'nde de denetimler gerçeklestiriliyor. Denizli
'de Il Ticaret Il Müdürlügü bünyesinde stokçuluk yapanları denetlemek için özel tim olusturuldu. Denizli Ticaret Il Müdür Vekili Süleyman Yener Pekdas, Ilk etapta 11 isyeri denetlendigini, incelemelerin tamamlanmasından sonra stokçular ve fırsatçılık yapanlar hakkında 50 bin liraya kadar ceza kesilecegini söyledi. Il Müdür Vekili Pekdas, "Denetim yapılan yerlerde ürünlerin üzerinde etiketler tek tek inceleniyor. Etiket bulunmayan her ürün için 274 lira idari para cezası kesiliyor" dedi. YÜZDE 100 ARTIŞ Manisa
Ticaret Il Müdürlügü ekipleri de il genelinde denetimlerini artırdı. Denetimlerde ekiplerce yazılan tutanaklar rapor halinde bakanlıga gönderiliyor. Ekipler, 39 isyeri incelerken, 2 bin 720 ürünü denetledi. Manisa Ticaret Il Müdür Vekili Kenan Kınay, Manisa'da yapılan denetimleri yerinde inceledi. Kınay yaptıgı açıklamada, "Suanda piyasada bazı ürünlerde 2 ay, 3 ay öncesine göre fiyatlarda yüzde 100'e yakın bir artısları görebilmekteyiz. Bu yapılan artısları bir fırsatçılılık olarak gözlemimiz olmustur" dedi. Öte yandan vatandastan gelen sikayetlerinde degerlendirildigini belirten Kınay, "Bu sikayetleri çogunlukla yerinde tespit yaparaktan gerekli islemler uygulanmaktadır. Özellikle etiketlerle ilgili ceza kesiliyor. Etiketli olmayan ürünlerle ilgili idari yaptırım cezalarını uyguladık. Onlara süre verdik. O isyerlerine tekrar denetime gidecegiz. Ayrıca piyasa ürün verilmiyor tarzında sikayetler tarafımıza ulasmaktadır. Yani mal istiyoruz parasını pesin ödüyoruz ama mal vermiyor diye. Bunlarla ilgili yerinde tespitler yaptık. Bunları rapor halinde bakanlıgımıza sunacagız" dedi.