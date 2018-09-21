Göztepe Trabzon’da 3 puan istiyor

SPOR
Toto Süper Lig'de cumartesi günü Trabzonspor'a konuk Göztepe, rakibini son 12 maçta deplasmanda mağlup edemedi. Bordo-mavililerle Süper Lig tarihinde ilk kez 1974- 1975 sezonunda karşı karşıya gelen sarı-kırmızılı ekip, Trabzon'daki galibiyetini o sene 1-0'lık skorla elde etti. Bir daha Trabzonspor'a karşı resmi müsabakalarda dış sahada galibiyet yüzü göremeyen İzmir
temsilcisi, 9 yenilgi ve 3 beraberlik aldı. Göztepe, son 4 karşılaşmada da Trabzonspor filelerini havalandıramadı. Trabzon'daki karşılaşmalarda rakip ağları 5 kez sarsabilen sarı-kırmızılılar kalesinde ise 24 gol gördü. Geçen sezon Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan randevuya ise Göztepe kalecisi Beto damgasını vurdu. Trabzonspor'un yüzde 100'lük pozisyonlarını çıkaran Portekizli eldiven 0-0'lık skorla takımının aldığı 1 puanda başrol oynadı.