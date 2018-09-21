Manisa şaha kalktı İzmir yerinde saydı

İzmir
Büyükşehir Belediyesi'nin 10 yılı aşkın bir süredir çözüme kavuşturamadığı çöp sorunu, kentin en önemli çevre sorunlarından birisi olmaya devam ederken Manisa
Büyükşehir Belediyesi, katı atık tesisini geçtiğimiz yıl devreye sokarak kentin çöp sorununu çözdü. İzmir'in çöpleri kentin havasını zehirlerken Manisa Büyükşehir Belediyesi 2 yıl gibi kısa bir sürede önce projelendirip ardından da 110 milyon liralık yatırımla hayata geçirdiği Katı Atık Bertaraf tesisiyle hem önemli bir çevre sorununu çözüme kavuşturdu hem de kurduğu ayıklama ünitesiyle geri dönüşümden kasasına yüzbinlerce lira para koydu. Manisa bunu yaparken 10 yıldır projeyi bir türlü hayata geçiremeyen İzmir Büyükşehir Belediyesi ise yerinde saydı. Tesisin yapımına ilişkin bir arpa boyu dahi ilerleme kaydedilemezken Harmandalı'nda her geçen gün daha da yükselen çöp dağları yerleşim alanlarını tehdit etmeye başladı. Çöp depolama alanından kente yayılan pis koku ise rüzgarın da etkisi ile kentin üzerine kabus gibi çöktü. Çöplüğe yakın yerleşim bölgelerinde yaşayan vatandaşlar, yaz aylarında sıcaklığın da artması ile birlikte kapı pencere açamazken Manisa'nın çöpleri ise deyim yerindeyse altın yumurtlayan tavuk misali belediyenin kasasını doldurdu. Tesis, 4 Ekim'de kuruluşunun birinci yıldönümünü kutlamaya hazırlanırken çöpten elektrik üretimini sağlayacak yakma tesisi için gerekli olan ÇED süreci de başarıyla tamamladı. Yakma tesisinin kurulacağı yerle ilgili tahsis işlemlerini de tamamlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, fizibilite onayını da bitirdi. Yapım ihalesi öncesi tüm bürokratik işlemleri tamamlayan ve gerekli yasal izinleri alan Manisa Büyükşehir Belediyesi, projelendirme çalışmalarını da son aşamaya getirdi. Belediye yetkilileri ihale sürecinin önümüzdeki süreçte başlatılıp bir an önce sonlandırılacağını açıkladı. Manisa'da yaşanan bu gelişme kentte yaşayan vatandaşların da yüzünü güldürdü. Büyük��ehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün tesisin kuruluş yıldönümü olan 4 Ekim'de tesisin devreye alınması ile birlikte elde edilen kazanımları ve işlenen çöp miktarını kamuoyuna açıklamaya hazırlandığı sızan bilgiler arasında yer aldı. Hani verdiğin sözler? MANISALILAR
kentin en önemli çevre sorunlarından birisi olan çöp sorununun çözülmesinden duydukları memnuniyeti ifade ederken Harmandalı, İZKENT Egekent, Çiğli gibi çöp depolama tesisine yakın yerleşim yerlerinde oturan vatandaşlar ise aradan geçen süreçte bir arpa boyu yol alınamamış olmasına isyan etti. Kapı pencere açamaz duruma geldiklerini, geceleri giderlerden gelen pis kokunun uykudan uyandırdığını belirten vatandaşlar artık dayanacak güçleri kalmadığını belirtti. AK PARTI ÇIĞLI MECLIS ÜYESI YETER GÖREN:
İZSU Genel Müdürlüğü'nün önceki gün yaptığı açıklamayı hayretle okudum. 'Arıtma tesisinde koku problemi yok' diye açıklama yapmış. Her halde şaka yapmışlar. Uzun yıllardan bu yana İZKENT'te oturuyorum. Bırakın meclis üyeliğini bir vatandaş olarak artık bıktık diyorum. Bir yandan Harmandalı çöplüğünden diğer yandan Çiğli Atık Su arıtma tesisinden gelen pis koku resmen bizi canımızdan bezdirdi. Yaz günü kapı pencere açamaz hale geldik. Bu da yetmezmiş gibi gece yatarken evimizin banyosunda, mutfağında ne kadar gider varsa hepsini bezlerle tıkıyoruz. EMINE PEKCAN:
Kokudan duramaz hale geldik. Balkonda ne bir sabah kahvaltısı ne de bir akşam yemeği yiyebiliyoruz. Artık koku evlerimizin içine kadar girdi. Banyodan, tuvaletten koku eve yayılır oldu. Sağlık açısından da risk altındayız. AYŞEGÜL KOCAOĞLU:
Uzun zamandan bu yana kokudan ötürü büyük rahatsızlık duyuyorum. Benim midem çok hassas. Kahvaltı yaparken, yemek yerken koku nedeniyle sürekli midem bulanıyor. Resmen sağlığım bozuldu. Cam açıp evimi dahi havalandıramıyorum. ESEN KOŞU:
Ne bahçeye ne de balkona çıkabiliyoruz. Artık yeter.