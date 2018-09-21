Tarım OSB ile Torbalı daha da gelişecek

MAYIS
ayında hayatını kaybeden Adnan Öztaş'ın adı Torbalı Ticaret Odası toplantı salonuna törenle verildi. Özel meclis oturumuna katılan AK Parti İzmir
Milletvekili Atilla Kaya ve İZTO Başkanı Mahmut Özgener, İzmir'e kurulacak 15 Tarım OSB'den bir tanesinin Torbalı'ya kurulacağını müjdeledi. Kaya, "Torbalı, büyümeye ve gelişmeye devam ediyor. Geçilen 2,5 yıllık dönem içerisinde 500 milyonluk kamu yatırımıyla ilçemizi donatmış olduk. Şimdi de sahip olduğumuz vizyonla 5 yıllık dönem içerisinde de 1 milyon TL'lik yatırımı ilçemize kazandırmayı hedefliyoruz" dedi. İZTO Başkanı Özgener de Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri'nin kurulması projesinde Torbalı'nın önemli bir rol üstlendiğini kaydederek, "Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası ve Ege İhracatçı Birlikleri ile birlikte Menderes'te Tarıma Dayalı İhtisas OSB'yi kuracağız. Ancak Torbalı projenin ayaklarından biri olacak, olmalı da. Eminim ki bu hamle Torbalı'nın zenginliğine de zenginlik katacak." diye konuştu.