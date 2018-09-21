‘Velilerin şikayetine kayıtsız kalamayız’

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Parti Izmir Il Baskanı Aydın Sengül, 2018-2019 egitim-ögretim döneminin baslamasıyla birlikte ögrencilerin ihtiyaç duydukları tüm kitapların eksiksiz dagıtılmasına ragmen, Izmir'deki bazı okullarda ise ögrencilere "Yardımcı kitap" almaları gerektigi yönünde çagrıda bulunuldugu belirterek, bu durumun kabul edilemeyecegini dile getirdi. Bazı ögretmenlerin "Ödevleri yardımcı kitaplardan yapacagız" diyerek velilere kitap almaları konusunda zorda bıraktıklarını dile getiren Sengül, "Ögrencilerimize devletimiz tarafında dagıtılan kitaplar yeterlidir. Bunun dısında baska bir yardımcı kitap almayı zorunlu tutmak dogru degil" diye konustu.Izmir'in Gaziemir Ilçesi'nde Milli Egitim Müdürlügü tarafından yasanan sıkıntının çözümü için "Müfredat dısı kitap önerilmeyecek" yönünde bir genelge de yayınlandıgını söyleyen Sengül, "Bu konuda Il Milli Egitim Müdürlügü ile de görüsecegiz. Bize gelen sikayet ve talepleri de aktaracagız. Velilerimiz, yardımcı kitap alımıyla ilgili sıkıntı yasadıklarında Ilçe Milli Egitim Müdürlüklerine de basvuruda bulunabilir. Okullarımızda yasanan bu sürecin takipçisi olacagız" diye konustu.