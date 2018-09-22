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E-posta ile tehdit ederek kandırıyorlar

Giriş Tarihi: 22.9.2018
E-posta ile tehdit ederek kandırıyorlar
Teknolojinin gelişmesiyle emek vermeden para kazanmak i çabalayan kişiler, parayı kolay kazanmak için her geçen gün yeni yöntemler buldu. Hacker'lar, yeni yöntemde, kişilere e-posta göndererek, ellerinde kişisel bilgilerinin yanı sıra uygunsuz fotoğraf ve görüntülerinin olduğu yalanını söyleyip, verdikleri hesap numarasına istedikleri para yatırılmadığı taktirde aile bireylerine gönderip, internet sitelerinde yaymakla tehdit ediyor. Hacker'ların, inandırıcı olabilmek için mail attıkları kişilerin fotoğraflarına fotomontaj bile yaptıkları saptandı. İzmir Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele şube Müdürlüğü uzmanları, hacker'ların kullandığı IP kayıtlarının Romanya, , ve Çin'de olduğunu saptadı. Emniyet yetkilileri, özellikle şirketlerde, işleyişin hızlı olabilmesi için sistemlerde kolay olarak değerlendirilen güvenlik önlemleri alındığını söyledi. Yetkililer, hacker'ların kurbanı olmamak için şirketlerin karmaşık şifreleme tekniklerini kullanmalarını tavsiye etti. Bireysel olarak uygunsuz fotoğraf ve görüntü tehditleriyle para sızdırılması yönteminde ise bu tür girişimde bulunanlarla kesinlikle iletişim kurulmaması gerektiği vurgulandı.
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E-posta ile tehdit ederek kandırıyorlar
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