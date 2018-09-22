Genç öğretmen çifti kaza ayırdı

Balıkesir
'de meydana gelen trafik kazası genç öğretmen çifti hayattan kopardı. Bandırma-Bursa
karayolunun 12'nci kilometresinde meydana geldi. Bandırma'dan Bursa istikametine giden Baki Üzmez
(61) yönetimindeki 16 TR 957 plakalı otomobil ile İsmail Yaman
yönetimindeki 10 E 5759 plakalı otomobil çarpıştı. TARLAYA UÇTU
Yaman'ın idaresindeki otomobil hızını alamayarak savrulup tarlaya uçtu. Araç içinde sıkışan, İsmail Yaman olay yerinde yaşamını yitirdi. Otomobilde bulunan eşi Esra Duman Yaman
ve 2 yaşındaki oğlu Kerem Yaman
ise yaralandı. Kazada Baki Üzmez yara almazken, otomobilde bulunan arkadaşı İsmail Kepnek ise sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralılar, ambulanslarla Bandırma Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, durumu ağır olan Esra Duman Yaman ve oğlu Kerem, Bandırma'dan Balıkesir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan Esra Duman Yaman, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Esra Duman Yaman'ın cenazesi memleketi İzmir
'e getirildi. Buca'da bulunan Sultan Fatih Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından genç öğretmen Kaynaklar Mezarlığına defnedildi. Kazada hayatını kaybeden İsmail Yaman'ın cenazesinin memleketi Bolu
'ya gönderileceği öğrenilirken, talihsiz çiftin 2 yaşındaki çocukları Kerem Yaman'ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden İsmail Yaman'ın Bursa'nın Karacabey İlçesi'nde Dağkadı İlkokulu'nda müdür yardımcısı, eşi Esra Duman Yaman'ın ise Karacabey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde özel öğretim öğretmeni olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.