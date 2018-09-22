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Genç öğretmen çifti kaza ayırdı

Tatil için ’e gelen öğretmen çift, dönüş yolunda kaza yaptı. Başka bir araca çarparak tarlaya uçtu. kaza yerinde, eşi Esra Yaman ise hastanede hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 22.9.2018
Genç öğretmen çifti kaza ayırdı
'de meydana gelen trafik kazası genç öğretmen çifti hayattan kopardı. Bandırma- karayolunun 12'nci kilometresinde meydana geldi. Bandırma'dan Bursa istikametine giden (61) yönetimindeki 16 TR 957 plakalı otomobil ile yönetimindeki 10 E 5759 plakalı otomobil çarpıştı.

TARLAYA UÇTU
Yaman'ın idaresindeki otomobil hızını alamayarak savrulup tarlaya uçtu. Araç içinde sıkışan, İsmail Yaman olay yerinde yaşamını yitirdi. Otomobilde bulunan eşi ve 2 yaşındaki oğlu ise yaralandı. Kazada Baki Üzmez yara almazken, otomobilde bulunan arkadaşı İsmail Kepnek ise sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralılar, ambulanslarla Bandırma Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, durumu ağır olan Esra Duman Yaman ve oğlu Kerem, Bandırma'dan Balıkesir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan Esra Duman Yaman, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Esra Duman Yaman'ın cenazesi memleketi 'e getirildi. Buca'da bulunan Sultan Fatih Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından genç öğretmen Kaynaklar Mezarlığına defnedildi. Kazada hayatını kaybeden İsmail Yaman'ın cenazesinin memleketi 'ya gönderileceği öğrenilirken, talihsiz çiftin 2 yaşındaki çocukları Kerem Yaman'ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden İsmail Yaman'ın Bursa'nın Karacabey İlçesi'nde Dağkadı İlkokulu'nda müdür yardımcısı, eşi Esra Duman Yaman'ın ise Karacabey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde özel öğretim öğretmeni olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Genç öğretmen çifti kaza ayırdı
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