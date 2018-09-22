Gençlik ve spor bakanı Altınordu’yu ziyaret etti

Gençlik
ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Altınordu'yu ziyaret etti. Metin Oktay
Tesisleri'ni ziyaret gezen Bakan Kasapoğlu, altyapı oyuncularıyla sohbet ettiGençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Altınordu'nun Torbalı'daki Metin Oktay Yerleşkesini ziyaret etti. Tesislerde incelemelerde bulunan Bakan Kasapoğlu, kulüp başkanı Seyit Mehmet Özkan
, altyapı sporcuları ve antrenörler tarafından karşılandı. Altınordu'ya, genç futbolcuları yetiştirme görevini layıkıyla yerine getirdiği için teşekkür eden Kasapoğlu, tüm branşlarda olduğu gibi futbolda da iyi ve kaliteli sporcu yetiştirmenin, başarının en önemli faktörlerinden birisi olduğuna işaret etti. DESTEKLİYORUZ
Kasapoğlu, "Futbolun ve sporun geldiği noktada iyi ve kaliteli üretim yapamayan kulüplerin finansal açmazları büyümeye devam edecek. O yüzden Bakanlık olarak Altınordu modelinin gelişmesi ve tüm ülkeye yayılması adına bu misyondaki kulüplerimizi diğerlerinden biraz daha farklı ve fazla destekleyeceğiz. Büyük taraftar kitlelerine sahip kulüplerimizin de yine en büyük başarılarında imzası olan altyapı etkisinin varlığını hatırlamalarını diliyorum" dedi. Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan da bu toprakların çocuklarına imkan verilmesi halinde neler yapabileceklerinin örneklerinin olduğunu belirterek, kendilerinin de bunun için çalıştıklarını kaydetti. Konuşmaların ardından Bakan Kasapoğlu'na porselen futbol topu ile imzalı milli forma hediye edildi.