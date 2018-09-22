Haraç isteyen 5 zanlı yakalandı

İzmir
'in
Ödemiş İlçesi'ne bağlı Umurbey Mahallesi'ndeki bir iş yerinde meydana gelen olayda H.A. ve C.K., iddiaya göre iş yeri sahibinden bir saat içinde 15 bin lira ve hafta sonuna kadar da 150 bin lira hazırlayarak kendilerine vermesini istedi. Bunun üzerine iş yeri sahibi durumu polise bildirdi. Bir süre sonra gelen otomobilin içindeki 4 şüpheli, polisleri fark ederek kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacanın ardından durdurulan otomobildeki H.A. (28),
C.K. (19), Ö.A.C. (23), O.B. (24) ve olayla bağlantısı olduğu belirlenen A.Y. (42) yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi. H.A. tutuklanırken, diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.