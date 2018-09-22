Hıncal abi'yi yine çıldırttı

Sabah Gazetesi
'nin duayen köse yazarı Hıncal Uluç
, Fuar
Atatürk Açık Hava Tiyatrosu
'ndaki Izmir Büyüksehir Belediyesi'nin vurdumduymazlıgını kösesine tasıdı. 7-16 Eylül tarihleri arasında bu sene 87. kez Türkiye'ye ve dünyaya kapılarını açan Izmir Enternasyonal Fuarı'nı (IEF) gezen usta yazar, 'Güle Güle Kabare' isimli müzikal kolajı izlemek için Fuar Atatürk Açık Hava Tiyatrosu'na gitti. Uluç, geçtigimiz yıllarda da kösesine tasıdıgı Açık Hava Tiyatrosu'nun dik ve dengesiz merdivenleri ile oturanları rahatsız eden koltuklarında aradan geçen 3 yıllık süreçte bir degisiklik olmadıgını görünce izlenimlerini Sabah Gazetesi'ndeki kösesine tasıdı. 'Izmir tatilimden sitemler' baslıgı ile kaleme aldıgı yazıda Uluç, Fuar Atatürk zçık Hava Tiyatrosundaki merdivenlerle oturma yerlerindeki problemin üç yıldır giderilmemis olmasından duydugu rahatsızlıgı dile getirdi. "FECİ DENGESİZ"
Dünkü köse yazısında Fuar Açık Hava Tiyatrosuyla ilgili, "Fuar Açık Hava'ya gittik ki, eski tas eski hamam.. Hâlâ o feci dengesiz merdivenler.. Hâlâ o feci, insanı çıldırtan iskence koltukları.. Efendim, sil bastan yapılacakmıs da, suymus da buymus da.. Ben özür ve vaat dinlemekten bıktım.. Yahu alt tarafı bin tane plastik koltuk. Hangi isadamına telefon etse Aziz Baskan, yaptırır koyar oraya.. O merdivenleri de belediye ekipleri düzeltir yahu.. Bir emir verse 10 gün sürer.. Üç yıl önce yazdım, söyledim.. Üç yıldır Izmir halkı iskence çekiyor o tiyatroda.. Ayıptır yahu.." seklindeki ifadelere yer veren Uluç, bu görüntünün Izmir'e ve Izmirlilere yakısmadıgını belirtti. METRE İLE ÖLÇTÜK
Egeli Sabah muhabirleri, Hıncal Uluç'un kösesine tasıdıgı Açık Hava Tiyatrosu'ndaki dengesiz merdiven ve rahatsızlık veren oturma gruplarını Izmirliler için bizzat inceledi. Eline metre alan muhabirlerimiz basamak yüksekligi 24 ila 38 santim arasında degisen dengesiz ve standart dısı merdivenleri çektigi fotograflarla kayıt altına aldı. BUNUN ADI EZİYET
Yaslı ve çocukların çıkmakta zorluk çektigi merdivenleri metre ile bir bir ölçen muhabirlerimiz Uluç'un köse yazısında '3 yıldır Izmir halkı iskence çekiyor' dedigi koltukları da Izmirliler adına mercek altına aldı. Bazı yerlerde oturanların zeminle oturma grubu arasındaki yüksekligin çok az olması nedeniyle ayaklarını neredeyse gögsüne kadar çekmek zorunda kaldıgı oturma gruplarını bir bir fotograflayan Sabah Muhabirlerinin tespitlerine, yılardır fuar açık hava tiyatrosundaki etkinliklere giden Izmirliler de destek verdi. Oturma gruplarının çok rahatsız oldugunu ifade eden vatandaslar, özellikle yaslıların merdivenleri çıkmakta büyük zorluk çektigini belirtti. Izmirliler, belediye yetkililerinden açık hava tiyatrosundaki eksikliklerin bir an önce giderilmesini ve merdivenlerin belirli bir standarda getirilmesini talep etti. VATANDAŞ NE DEDİ? EV HANIMI NALAN SAN (49):
Aradan kaç yıl geçti bir türlü degismedi. O koltuklarda etkinlik boyunca oturmak insana resmen zulüm gibi geliyor. Durum böyle olunca izlediginiz konser ve benzeri etkinlikten de tam keyif alamıyoırsunuz. EMEKLİ ÖGRETMEN SEMA NALÇAKAN (70):
Koltuklar çok biçimsiz ve rahatsız. Adeta ızdırap çekiyoruz. Acık Hava Tiyatrosu'nun merdivenleri de çok dengesiz. Bazı basamaklar o kadar yüksek ki çıkmakta büyük zorluk çekiyoruz. Çıkarken dengemiz bozulup düsme tehlikesi ile karsı karsıya kalıyoruz. Bırakın yaslıları gençler bile zor çıkıyor. ESNAF
ÖMER ERDİ UZUN (25):
O koltukları yenileri ile degistirmek bu kadar mı zor? Bunu anlamakta güçlük çekiyorum. Artık yeter. Ne yapacaklarsa yapsınlar yeter ki o koltukları degistirsinler. Para verip ızdırap çekiyoruz.