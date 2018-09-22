İzmir’de taşımalı eğitim ilgi görüyor

İzmir
'de
düzenli toplu tasıma hizmeti verilmeyen yerlesim birimlerinde ikamet eden ögrenciler için kentin nüfusunun artısı da göz önünde bulundurularak uygulanan tasımalı egitim sistemine ilgi arttı. Geçen yıl 26 bin 401 ögrencinin tasımalı egitim sisteminden yararlandıgını söyleyen Izmir Milli Egitim Müdürü Ömer Yahsi, "Planlamalar yıllık yapılırken mart ayında ilkokul ve ortaokulların teklifleri yapılıyor. Liselerin tasımalı egitim için teklifleri, ögrenci yerlestirmeleri bitince tamamlanıyor. Özel egitim ögrencileri ve 23 yas üstü özel egitim kursiyerleri ise yıl içinde ailelerin taleplerine baglı olarak degerlendiriliyor. Yönetmetlik çerçevesinde yer alan ögrencilere ücretsiz yemek de veriliyor. "Kanunda 2 kilometre sınırı var. Ögrencinin ikamet ettigi yer toplu tasımaya 2 kilometreden uzaksa tasımalı egitime dahil ediliyor" dedi.