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Körfezde şenlik başladı

Giriş Tarihi: 22.9.2018
Körfezde şenlik başladı
Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde bu yıl ikinci kez düzenlenen "Körfez Festivali" renkli görüntülerle başladı. Üç gün sürecek festival yelken yarışlarıyla başladı. Arkas Çeşme Yelken Kulübü, Foça Yelken Kulübü, Göztepe Yelken Kulübü, İzmir Özel Türk Koleji Yelken Kulübü, Karşıyaka Yelken Kulübü ve Urla Yelken Kulübünün katıldığı yarışta 145 yelken mücadele etti. Üç gün sürecek festival boyunca İzmirliler, birbirinden renkli mücadelelere tanık olacak. Festivalin ikinci günü (bugün) hem İzmir Arkas Körfez Yarışı hem de Kano Yarışı, Yelken Yarışları, Dragon Yarışı, Kürek Yarışları yapılacak.
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Körfezde şenlik başladı
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