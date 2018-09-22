Pusulamız olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Yeni Ekonomik Program
'a İzmir
iş dünyasından tam destek geldi. İzmirliler gerçekçi bir bakış açısı ile hazırlanan programın, iş dünyasının pusulası olacağını ifade etti. SÜREKLI BÜYÜME
İş dünyasının soluğunu tutarak açıklanmasını beklediği Orta Vadeli Program
'ı değerlendiren İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu
Başkanı Mahmut Özgener
, "Yeni ekonomik program üç ana temel üzerine oturuyor; dengeleme, disiplin ve değişim. Programa göre 2018 için büyüme tahminleri 2020'ye kadar düşürülüyor ancak 2021'den itibaren yüzde 5 büyümeyi sağlayarak sürekli hale getirmek hedefleniyor. Öte yandan enflasyon
la topyekun mücadele programı hayata geçiriliyor. Gıda enflasyonu ile çok daha etkin mücadele edilmesi ve 2021 yılında enflasyonun yıllık yüzde 6'ya kadar indirilmesi hedefleniyor" bilgilerini verdi. Programın 2023'e giden yolda sıçrama döneminin kapısı aralayacağını ifade eden Özgener, "Yeni ekonomik program büyüme, enflasyon tahminleri beklentileri karşılıyor. Ancak programda yer alan makroekonomik hedefler gerçekçi tahminlere dayansa da, programın başarısı iş dünyası başta olmak üzere toplumun tüm kesimleri tarafından benimsenmesiyle sağlanacaktır. Bizler bu konuda hem farkındalık yaratmak, hem de projelerle desteklemek için şimdiden çalışmaya başladık" diye konuştu. Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Türkiye
ekonomisinin oldukça dalgalı bir süreçten geçtiğini belirterek "Bu süreçten beklentiler olumsuz etkilenirken, fiyatlama davranışları da bozuluyor" dedi. Başkan Yorgancılar "Piyasalar Merkez Bankasının yüksek faiz artışı kararının ardından açıklanacak yeni ekonomi programına odaklanmıştı. Bunun da başlıca gerekçesi böylesi sisli bir ortamda Programın adeta kılavuz işlevi görecek olmasıydı. Açıklanan program incelendiğinde gerek amaçlar gerekse politikalar boyutuyla bu işlevi önemli ölçüde göreceği anlaşılmaktadır. Programın özellikle büyüme boyutunda gerçekçi olduğu söylenebilir. Kamunun tasarrufta öncü rolü üstlenecek olması da son derece önemli. Şimdi sıra öngörülen tedbirlerin kararlılıkla hayata geçirilmesinde. Böyle yapıldığında döviz piyasalarında istikrar sağlanabilecek, ekonomi yeniden daha yüksek büyüme patikasına girecektir." diye konuştu. GERÇEKÇI BAKIŞ AÇISI
İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, Yeni Ekonomik Program'a ilişkin, "Gerçekçi bir bakış açısı ve titizlikle hazırlanmış. Programın merkezinde istikrar ve sürdürülebilirlik yer alıyor. Tarım ve ticaret hayatımızda ürünün değerini, ticaretin bereketini artıracağına inanıyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Programda, tarıma direkt vurgu yapıldığını aktaran Kestelli, tohumdan gübreye dışa bağımlılık oranının azaltılarak öz kaynaklara yönelecek olmanın sevindirici olduğunu vurguladı. Programın ülke için hayırlı olmasını dileyen Kestelli, "Dengelenme, disiplin ve değişim parametreleri üzerine oturan program belirsizlikleri ortadan kaldırmaya yönelik detaylı adımlar içeriyor. Gerçekçi bir bakış açısı ve titizlikle hazırlanmış. Programın merkezinde istikrar ve sürdürülebilirlik yer alıyor. Ayrıca tasarrufu ön plana çıkartarak ve bunu kamu mekanizmalarından başlatarak adeta bu yönde bir seferberlik çağrısı da içeriyor" ifadelerini kullandı.