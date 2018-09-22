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Tarihi tapınak ayaga kalkıyor

Giriş Tarihi: 22.9.2018
Tarihi tapınak ayaga kalkıyor
İzmır Seferihisar'da M.Ö. 2000'li yıllara dayanan tarihiyle Iyonya'nın en büyük liman kenti olan Teos Antik Kenti, 2009 yılından itibaren yapılan kazı çalısmalarıyla gün yüzüne çıkarılıyor. Seferihisar Belediyesi'nin Izmir Kalkınma Ajansı'nın açtıgı 'Kültür Varlıklarının Korunması ve Yasatılması Mali Destek Programı' kapsamında sundugu proje kabul edildi. Proje kapsamında 'Dionysos Tapınagı Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri' hazırlanacakken, projenin kabulüyle tarihi tapınak da ayaga kalkacak.
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Tarihi tapınak ayaga kalkıyor
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