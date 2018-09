Bulun o vicdansızı

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde yaşayan Serin Sevinç'in Totiş isimli köpeğine siyah renkli bir cip çarptı. Kimliği belirsiz sürücü köpeği veterinere götüreceğini söyleyerek araca alıp olay yerinden hızla uzaklaştı. Ancak Serin Sevinç evladı gibi sevdiği köpeği Totiş'in izine o günden sonra rastlayamadı. Köpeğine çarpan sürücünün bir an önce bulunmasını isteyen Sevinç, "Kazadan sonra yaralanan köpeğimi ya yol kenarına ya da çöpe atıp kaçtı. Bu vicdansız sürücünün bulunmasını istiyorum" diye konuştu.

POLISE GITTI

Kaza, 13 Eylül Perşembe günü saat 11.45 sıralarında Güzelbahçe ilçesi Müzeyyen Senar Sokak Mev Koleji karşısında meydana geldi. 50 yaşındaki bir kız çocuğu annesi Serin Sevinç'in Totiş isimli köpeği sokakta oynarken siyah renkli bir cip çarptı. Bu sırada su dağıtan bir araçtaki işçiler da kazayı gördü. Bunun üzerine cip sürücüsü aracını durdurup aşağı indi. Yaralanan köpeği yakındaki veterinere götüreceğini söyleyen araç şoförü olay yerinden uzaklaştı. Sevinç köpeğine araç çarptığını öğrenince sürücünün götüreceğini söylediği yakındaki veterinere gitti. Ancak buraya ne sürücü ne de köpeğin geldiğini öğrenen Serin Sevinç, tüm aramalarına karşın köpeğini bulamadı. Sevinç, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek köpeğine çarptıktan sonra aracına koyup götüren ancak bir daha izine rastlayamadığı kimliği belirsiz sürücünün bulunması için suç duyurusunda bulundu. Egeli Sabah'a konuşan Serin Sevinç, "Totiş'i bir yıl önce barınaktan hasta olarak aldım. O benim evladımdan farksızdı. Sürücünün köpeğime çarptıktan sonra ya yol kenarına ya da çöpe attığından şüpheleniyorum. Durumu savcılığa bildirdim. Bu olayla adeta kalbime hançer saplandı. Günlerdir ağlıyorum. Belki köpeğimi iyileştirdi ve kaçırdı. Belki ölüme terk etti. O sürücü köpeğime değil de bir çocuğa da çarpabilirdi" dedi. Olaydan sonra yakındaki kliniğe gittiğini ancak sürücünün oraya gelmediğini öğrendiğini anlatan Sevinç, "Cip güvenlik kameraları tarafından görüntülenmiş. Vicdansız sürücünün kimliğinin tespit edilmesini istiyorum" diye konuştu.