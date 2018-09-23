Denizlispor krizi savdı

SPOR
Toto 1'inci Lig'de yeni sezona büyük umutlarla başladıktan sonra transfer tartışmaları ile mali sıkıntılardan kurtulamayan, henüz ilk haftalarda olağanüstü kongre sürecine giren Denizlispor
'da camia, lige tutuk başlayan takımın üst üste 2 galibiyetiyle moral buldu. Hafta içinde de kesinleşmiş borçlarını kapatıp Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu'na Ulusal Kulüp Lisansı belgelerini teslim ederek 3 puan silme cezasından büyük oranda kurtulan Ege ekibi, üzerine galibiyetlerle derin bir nefes aldı.