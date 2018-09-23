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Konak’ta polis memuru bıçaklandı

Giriş Tarihi: 23.9.2018
Konak’ta polis memuru bıçaklandı
İZMİR'İN Konak ilçesinde, Küçükada Mahallesi'ndeki annesinin evine ziyarete gelen polis memuru Şenol Gültekin, yakındaki bir sokaktan kavga sesi duydu. Kavganın yanı sıra silah sesleri de duyan Gültekin, evden çıkıp olay yerine doğru gitti. Olaya müdahale eden Gültekin, bu sırada kavganın taraflarından Ş.D. (25) adlı kadın tarafından vücudunun 4 yerinden bıçaklandı. Ağır yaralanan polis memuru kendisini savunmak için yanında bulunan silahla Ş.D'ye doğru ateş etti. Yaralı polis memuru, 112 Acil Servis ekiplerince Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine, karnından vurulan Ş.D. ise hastaneye kaldırıldı. Gültekin'in hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi. Polis, silah kullandığı iddia edilen A.M'yi yakalamak için çalışma başlattı.
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Konak’ta polis memuru bıçaklandı
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