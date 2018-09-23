Manisaspor’a kasap haczi

Ağır borç
yüküyle bu sezon düştüğü TFF
2'nci Lig'e altyapı ağırlıklı kadro ve FIFA
'dan aldığı 6 puan silme cezasıyla başlayan Manisaspor
'un tarihi kupaları, kulübün kentteki bir kasaba olan borcu yüzünden haczedildi. Kulüpten alınan kupalar, yediemin deposuna kaldırıldı. Kupaların, borçların ödenmesi için verilen süre içinde ödeme işlemi yapılmazsa açık attırmayla icra dairesine satılacağı öğrenildi. Konuyla ilgili Manisaspor'dan resmi internet sitesi kanalıyla yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Daha önce eski bir çalışanımızın 16 bin TL alacağına karşı kulübümüz yine icra şokuyla karşı karşıya kalırken, bu ücret son anda ödenerek kupalarımızın haczi durdurulmuştur. Son olarak kulübümüzün eski başkanı Abdullah Mergen döneminde et ürünlerinin alındığı bir kasaba, 161 bin TL alacağına karşılık hiçbir ödeme yapılmazken, esnafta alacaklarına karşılık kulübümüze icra göndermiştir. Bu doğrultuda alacaklara karşılık kupalarımız haczedilmiştir. Yaşanan bu sürecin ardından yönetim kurulumuz haczedilen kupaları geri alabilmek adına gerekli girişimleri başlatmıştır."