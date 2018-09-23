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Okul önünde esrar baskını

Emniyet Müdürlüğü’nün okul çevrelerinde gerçekleştirdiği operasyonda motosiklete zulananan esrarı, narkotik köpeği buldu

Giriş Tarihi: 23.9.2018
Okul önünde esrar baskını

DENIZLI İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, 2018-2019 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla okulların çevresinde denetim yaptı. Özel eğitimli narkotik köpeklerinin de katıldığı denetimlerde, okulların çevresindeki şüpheli kişilerle şüphelenilen araçlar yönünden didik didik arandı. Denetimler sırasında, taşıyan bazı şahıslar özel eğitimli köpekler yardımıyla yakalanarak gözaltına alındı. Aramada narkotik köpeği yardımıyla koltuk ve yakıt deposu arasına zulalanmış esrar maddesi ele geçirdi. Şahıs ardından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

30 TUTUKLAMA
Öte yandan kentte uyuşturucu madde ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 43 şüpheliden 30'u tutuklandı. Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan kişi ve organizasyonlara yönelik çalışma kapsamında yabancı uyrukluların kiraladığı apartlara eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, asma tavan aralığı, banyo-tuvalet havalandırmaları gibi yerlere gizlenmiş şekilde 504 gram metamfetamin, 700 gram eroin, 300 gram esrar ve 130 uyuşturucu hap ele geçirildi.

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Okul önünde esrar baskını
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