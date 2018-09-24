2 ilçeye doğalgaz müjdesi

BURHANIYE Belediye Başkanı Necdet Uysal, doğalgazın ilçeye geliş tarihiyle ilgili müjdeyi verdi. İvrindi'nin Büyükfındıklı mevkiinde BOTAŞ'ın yürüttüğü boru hattı çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Uysal, işin yüzde 30'unun tamamlandığının, Burhaniye
ve Edremit'e doğalgazın 2019'un Haziran ayında geleceğinin müjdesini verdi. Uysal, Ekim ayında doğalgaz altyapı çalışmalarının şehir içinde de başlayacağını açıkladı. Uysal, 3 ay önce başlayan çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü, projenin yüzde 30'unun planlanan sürede tamamlandığını söyledi.