93 kiloluk orkinos denize bırakıldı

İZMIR Seferihisar'da Teos Marina'nın ev sahipliğinde bu yıl 3. kez düzenlenen açık deniz sportif balık avı turnuvasında 53 teknenin katıldığı yarışlar, geçtiğimiz gün saat 07.00'de Sığacık Mahallesi'nden demir almasıyla başladı. Açık deniz sportif balık avının Türkiye'deki duayenlerinden Murat İyriboz ile Elvio Pennetti tarafından organize edilen turnuva, üçüncü yılında da doğa, deniz, macera tutkunu işadamı ve balık avı meraklılarının buluşma noktası oldu. İş dünyasının tanınınmış simaları İzmir
Ticaret Odası (İZTO) Başkanı Mahmut Özgener, Gökhan Çarmıklı, Erhan Görücüoğlu, Bülent Akgerman ve Turgut Konukoğlu'nun da en büyük balığı yakalamak için yarıştığı turnuvaya Güney Africa Cape Town ve Monaco'dan da iki tekne katıldı. 93 kilo 800 gram gelen orkinosu yakalayan Bülent Akgerman, Levent Akgerman, Ufuk Atakan Demir, Mehmet Sart ve Kemal Karaca'dan oluşan 'Blue Riband' teknesi ekibi birinciliği elde etti. Dev orkinos, ardından denize bırakıldı.