Büyükşehir kaçak metroyu aklıyor

Geçtiğimiz Ağustos ayında Egeli Sabah'ın manşetine taşıdığı 'Narlıdere Metro
su kaçak çıktı' haberinin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi
'nin aklı başına geldi. Toplam maliyeti 1 milyar 27 milyon lirayı bulacak olan 7.2 kilometrelik hattın imar planı olmayan 2.5 kilometrelik bölümü için İzmir
Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Egeli Sabah'ın yaptığı araştırma, 24 Haziran Genel Seçimleri öncesi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu
'nun da katıldığı törenle 10 Haziran'da temeli atılan dev yatırımın Folkart evleri İle Narlıdere Kaymakamlık arasındaki yaklaşık 2.5 kilometrelik bölümünün onaylı imar planı bulunmadığını ortaya çıkardı. ARŞİVLERDE YOK
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri de Narlıdere Metrosunun Folkart Evleri ile Kaymakamlık arasındaki bölümüne ilişkin onaylı imar planlarına kurum arşivlerinde rastlanmadığını açıkladı. Bu bilgiler ışığında 18 ağustos tarihinde Egeli Sabah, skandal sayılabilecek gelişmeyi 'Narlıdere Metrosu Kaçak Çıktı' başlığı ile manşetine taşıdı. İzmirli Avukat Mustafa Kemal Turan da söz konusu hattın imalatına ilişkin çalışmalara imar planı olmadan kaçak olarak başlandığını öne sürerek; "İnşaat sırasında orada çalışan işçilerden birisinin kılına zarar gelse kimse hesabını veremez." yönünde açıklamalarda bulundu. Toplam uzunluğu 7.2 kilometreyi bulan hattın tamamının kaçak olduğunu iddia eden Turan, konuyu yargıya taşıdı. Turan, kaçak olarak devam eden metro imalatının yürütmesinin durdurulması için geçtiğimiz günlerde İdare Mahkemesi
'ne başvuruda bulundu. Tüm bu gelişmelerden sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin aklı ancak başına geldi. Bu tür büyük projelerde onaylı imar planı olmadan ihaleye dahi çıkılmaması gerekirken büyükşehir belediyesi 10 Haziranda gerçekleştirdiği temel atma töreninden tam 92 gün sonra Narlıdere Metrosu'nun Folkart Evleri ile Kaymakamlık arasında kalan yaklaşık 2.5 kilometrelik bölümü için imar plan önerisi hazırladı. Söz konusu hat üzerindeki istasyonların ve metro hattının 5 bin ölçekli nazım imar planına işlenmesi için çalışma başlatan büyükşehir belediyesi konuya ilişkin imar plan tadilatı önergesini 10 Eylül tarihli Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı'nda gündeme aldı. Başkanlıktan gelen önergeler bölümünde yer alan gündem maddesi, incelenmesi için belediye meclisinde oy birliği ile imar komisyonuna sevk edildi. Komisyonca önce görüşülüp ardından rapor hazırlanacak olan imar plan tadilatı önerisi, önümüzdeki günlerde tekrar belediye meclis gündemine gelecek. Meclis hattın şu an kaçak konumdaki 2.5 kilometrelik bölümüne ilişkin imar plan tadilatını onaması halinde bu kesim yasal zemine oturmuş olacak.