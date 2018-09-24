Çinli yönetmenler İzmir’i tanıtacak

İKI HAFTA ÇEKIM YAPILDI
ÇIN'DE 2018 Türkiye Turizm Yılı, çerçevesinde Türkiye'ye gelen iki Çin
li yönetmen, İzmir
'i tanıtmak için kısa film ve belgesel çekti. Shenzhen Medya
Grubu adına çalışan yönetmen Zhang Nan
ve Wang Le, İzmir Kısa Film Direktörü Yusuf Saygı'nın rehberliğinde İzmir'in tarihi ve doğal güzelliklerini, Türk yemeklerini kayda aldı. Üç yönetmen, Türkiye ile Çin arasında turizmin canlanması amacına hizmet edecek kısa filmler için hazırladıkları senaryolar doğrultusunda kentin en çok bilinen Kemeraltı, Agora, Selçuk, Kordon ve Çeşme'de yaklaşık iki hafta süren çekimler yaptı. Belgesel filmde kentin doğal güzellikleri, Türk yemekleri ve sosyal alanlar kayıt altına alındı. 1 AY BOYUNCA IZLENECEK
HAZIRLANAN filmler, Çin'de 24 Kasım-2 Aralık tarihlerinde Shenzhen'de düzenlenecek film festivali ile Shenzhen Medya Grup'una bağlı televizyonlarda bir ay boyunca gösterilecek. Filmler ayrıca Türkiye'de 30 Ekim-4 Kasım tarihlerinde düzenlenecek olan Uluslararası İzmir Kısa Film Festivali'nde izleyiciyle buluşacak. Yönetmen Zhang Nan, ülkesinde Türkiye'nin Turizm Yılı olması nedeniyle İzmir'e geldiğini anlattı. Yönetmen Wang Le, Türkiye'yi çok beğendiğini, İzmir'in kendi içinde birbirinden farklı güzellikleri barındırdığını belirtti. Uluslararası İzmir Kısa Film Festivali Direktörü Yusuf Saygı ise, "Filmler bir ay boyunca Çin'de izleyiciyle buluşacak" dedi.