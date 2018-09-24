Cumhurbaşkanlığı aşure ikram etti

İzmır'de muharrem ayı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı himayesinde aşure dağıtıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla öğle namazının ardından Konak Meydanı'ndaki Yalı Camisi önünde aşure ikram edildi. Aşure dağıtımına Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, İzmir
Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti İzmir milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı ile Necip Nasır da katıldı. Koç, muharrem ayının hayırlı olmasını dileyerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla bugün 13 ilde, meydanlarda öğle namazını müteakip cami çıkışlarında aşure dağıtıldığını kaydetti. Aşurelerin Cumhurbaşkanlığının aşçılarının özel tarifiyle yapıldığını aktaran Koç, İzmir'de aşure dağıtımına katılımın çok güzel olduğunu ifade etti. Vatandaşlar, Ay Yıldız, Cumhurbaşkanlığı Forsu ve İzmir Valiliği logolarıyla süslenen aşurelerden almak için uzun kuyruklar oluşturdu. UĞURLU DA DAĞITTI
Kemalpaşa'da Soğukpınar Mahallesi Tahtacılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından aşure programı düzenlendi. Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, farklılıklarımızın zenginliğimiz olduğunu belirterek, Türk milletinin aşurenin taneleri gibi çok çeşitli olduğunu vurguladı.