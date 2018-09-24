Denizli’de Mehmet Akyüz şov yapıyor

SPOR Toto 1. Lig'de Osmanlıspor
'u deplasmanda 2-0 yenerek geçen haftaki Eskişehirspor
galibiyetini taçlandıran Denizlispor'un golcüsü Mehmet Akyüz
yüksek performansını sürdürüyor. Tecrübeli forvet, 4-1 kazanılan Eskişehirspor maçında attığı golle siftah yaparken, Osmanlıspor'u da boş geçmedi. Kritik deplasmanda 60'ıncı dakikada sahne alan Mehmet takımının ikinci golünü kaydederek kazanılan 3 puanda önemli rol oynadı. Geçen sezonun devre arasında Giresunspor'dan Denizlispor'a transfer olan Akyüz, 15 müsabakada 12 gol atarak başarılı bir performans ortaya koymuştu.