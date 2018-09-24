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Denizli’de şov yapıyor

Giriş Tarihi: 24.9.2018
Denizli’de Mehmet Akyüz şov yapıyor
SPOR Toto 1. Lig'de 'u deplasmanda 2-0 yenerek geçen haftaki galibiyetini taçlandıran Denizlispor'un golcüsü yüksek performansını sürdürüyor. Tecrübeli forvet, 4-1 kazanılan Eskişehirspor maçında attığı golle siftah yaparken, Osmanlıspor'u da boş geçmedi. Kritik deplasmanda 60'ıncı dakikada sahne alan Mehmet takımının ikinci golünü kaydederek kazanılan 3 puanda önemli rol oynadı. Geçen sezonun devre arasında Giresunspor'dan Denizlispor'a transfer olan Akyüz, 15 müsabakada 12 gol atarak başarılı bir performans ortaya koymuştu.
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Denizli’de Mehmet Akyüz şov yapıyor
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