Dilencılere geçıt yok

İZMIR Büyükşehir Belediyesi Zabıta
Dairesi Başkanlığı Denetim Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde yaptıkları denetimlerle dilencilere göz açtırmıyor. 2015 yılı Aralık ayında bir ekip ile başlayan denetimlerin şu anda beş ekip ve 21 personel ile devam ettiğini belirten İzmir
Büyükşehir Belediyesi Zabıta Ekipler Amiri Vedat Ayyıldız, "Yapılan çalışmalarda dilencilik eylemine katılan birçok kişinin aslında maddiyat ihtiyacı olmayan, bu işi meslek edinmiş insanlar olduğu yapılan değerlendirmelerde tarafımızca tespit edilmiştir. Şahısların yakalandıklarında kucaklarındaki bebeğin oyuncak, sağır ve dilsizlerin de sağlam olduğu görüldü. Vatandaşlarımızın dilencilere para vermeleri dilencilik faaliyetlerini artıracağından, maddi ihtiyacı olmadığı halde duygu sömürüsü yaparak insanlarımızı sömüren bu insan gruplarına yardım yapmayarak destek olmamalarını talep etmekteyiz" dedi. KAMUYA AKTARILDI
Ayyıldız, "2015 Aralık ayından itibaren 14 bin 803 dilenciye ve vatandaşları rahatsız eden şahıslara müdahale edilmiş ve 1 milyon 611 bin 58 lira tutarında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 33/1 ve 37/1 maddeleri gereğince işlem yapılmıştır. Şahısların üst aramasında 197 bin 587 lira para yeddiemine alınarak encümene sunulmuş olup, kamuya aktarılmıştır" diye konuştu