Gıda ihracatında yüzde 100 artış

EGE İhracat
çı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep, Türkiye'den Çin
'e yapılan gıda ihracatının 3 yılda yüzde 100 artış gösterdiğini belirterek, bu ülkede son yıllarda sağlıklı ürünlere yönelik talep artışının Türk gıda ürünlerini avantajlı hale getirdiğine işaret etti. Celep, Türkiye'nin Çin'e gıda ürünleri ihracatının 2014 yılında 72 milyon dolar seviyesindeyken 2017 yılı sonunda yüzde 100'lük artışla 144 milyon dolar seviyesine ulaştığını belirtti. Celep, son yıllarda zenginleşen Çinlilerin Türk gıda ürünlerine daha fazla ilgi gösterdiğini ifade etti. İKI TARAF BULUŞACAK
Çin'in yıllık gıda ithalatının 50 milyar dolara yaklaştığını aktaran Celep, "Tüm gıda ürünleri üreten ihracatçı firmalarımız Çin pazarına yoğunlaşmalı" dedi. Celep, Türk gıda ihracatçılarıyla Çinli gıda ithalatçılarını buluşturmak için harekete geçtiklerini belirterek, Guangzhou Ticaret Müşavirliği ile görüşmeleri neticesinde Türk gıda ihracatçılarının Çin pazarına girmesi için ticaret heyeti organizasyonu yapma kararı aldıklarını ifade etti.