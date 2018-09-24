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Kadınlar kolonya üretiyor

Giriş Tarihi: 24.9.2018
Kadınlar kolonya üretiyor
S.S. Tariş İncir Tarım Satış Kooperatifleri Birliği'ne bağlı kolonya fabrikası, 47 yıl 'de hizmet verdikten sonra yer darlığı nedeniyle 'ın Germencik ilçesindeki Ortaklar Organize Sanayi Bölgesi'ne taşındı ve burada satın alınan arazinin 3 bin metrekaresine kuruldu. 10 milyon liralık yatırımla oluşturulan tesis, yılda 1.5 milyon litre üretim kapasitesi ile yaklaşık 15 milyon lira ciro hedefledi. S.S Tariş İncir Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Başkanı Mustafa Bircan, üretimin yüzde 70'ini yurt içine verdiklerini, yüzde 30'u ise Almanya, Fransa, Hollanda ve İngiltere'ye de ihraç ettiklerini söyledi. Yurt içinde 46 bayi ile çalışan tesiste 30 çalışandan sadece biri erkek. Yöredeki 29 kadın, üretimin her aşamasında görev yapıyor. Fabrikada sadece bir erkek personel bulunuyor.
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Kadınlar kolonya üretiyor
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