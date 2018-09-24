Konak’ta sokaklar trafiğe kapatıldı Otomobilsiz Kent Günü nedeniyle motorlu taşıt trafiğine kapatılan İkinci Kordon’da keyifli bir gün yaşandı. Yayaların özgürce hareket ettiği caddede korna yerine müzik ve çocuk sesleri yükseldi

Giriş Tarihi: 24.9.2018