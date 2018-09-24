Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Konak’ta sokaklar trafiğe kapatıldı

Konak’ta sokaklar trafiğe kapatıldı

Otomobilsiz Kent Günü nedeniyle motorlu taşıt trafiğine kapatılan İkinci Kordon’da keyifli bir gün yaşandı. Yayaların özgürce hareket ettiği caddede korna yerine müzik ve çocuk sesleri yükseldi

Giriş Tarihi: 24.9.2018
Konak’ta sokaklar trafiğe kapatıldı
'de "Otomobilsiz Kent Günü" kapsamında İkinci Kordon'un bir bölümü, bir günlüğüne motorlu taşıt trafiğine kapatıldı. Karbon salımının azaltılması ve insan sağlığı konularına dikkat çekilmesi amacıyla araç trafiğinden arındırılan cadde, kum boyama, yüz boyama, tay tay bisiklet, şişme piramit ve tren etkinliklerine katılan çocuklarla şenlendi. Atölye alanında ise mask, ebru, oyuncak yapım atölyeleri büyük ilgi gördü.

YOLLAR, YAYALARA KALDI
Kukla, pandomim, grafiti gösterileri ile renklenen caddede motor ve korno sesleri yerine İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu ezgileri yükseldi. Zumba ve pilates gösterileri ve "Otomobilsiz Kent Günü Bisiklet Turu" da yapıldı. Bisikletlerini alarak tura katılan İzmirliler, Montrö yönüne doğru giderek temiz çevre mesajı verdi. Radyo programcısı Nihat Sırdar da trafiğe kapalı alanda insanları yürümeye veya bisiklet gibi sürdürülebilir ulaşım yöntemlerini kullandırmaya özendirmek amacıyla canlı yayın yaptı.

AB'DEN ZİYARET
'Avrupa Hareketlilik Haftası' kapsamında İzmir'e gelen AB Türkiye Delegasyon Başkanı Büyükelçi Christian Berger, 'nu ziyaret etti. Berger, İzmir'in 'Otomobilsiz Kent Günü' etkinliklerinde yer alan ilk kentlerden biri olmasının çok önemli olduğunu söyledi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Konak’ta sokaklar trafiğe kapatıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN